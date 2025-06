Novak Djokovic elige entre Rafa Nadal y Roger Federer: ¿Con quién se lleva mejor?

El balcánico ha mostrado un respeto absoluto hacia los otros dos integrantes del 'Big Three': "Nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré".

"Siempre he respetado a Federer y Nadal"

Además de mostrar su rostro más celoso con Rafa Nadal y Roger Federer durante una entrevista en la edición alemana de '20 minutos', Novak Djokovic ha tocado otro tema espinoso.

Al serbio le han preguntado con cuál de sus dos grandes rivales tiene mejor relación, y 'Nole', sincero como de costumbre, no ha evitado la respuesta.

Eso sí, en primer lugar ha mostrado su respeto absoluto hacia las dos leyendas: "Los admiraba y todavía lo hago".

"Siempre he respetado a Roger Federer y Rafa Nadal; nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré", ha añadido el tenista más laureado de la historia.

Sin embargo, si Djokovic tiene que elegir con quién irse a tomar algo, no tiene dudas de con quién sería: "Siempre me he llevado mejor con Nadal".