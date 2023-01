Susto tremendo con Laia Sanz en la quinta etapa del Dakar. Sufrió un accidente salvaje y afortunadamente se encuentra en perfecto estado junto a su copiloto, Maurizio Gerini. Su coche del equipo Astara Team ha sufrido muchos daños y no se descartan que incluso tengan que abandonar.

Todo ocurrió en el kilómetro 28. El coche dio varias vueltas de campana y terminó volcado. Sanz y Gerini pudieron abandonarlo tras varios segundos de angustia.

La reparación del coche no será nada sencilla. El camión de asistencia del equipo acudió al lugar para hacer una evaluación de los daños y decidir si podrán repararlo.

Laia nunca ha abandonado en el Dakar. Suma 12 consecutivos terminando y en éste, el número 13, todo dependerá de si su coche puede ser reparado.

La española estaba haciendo un Dakar brillante, siempre rozando el top-10 en las etapas. Ahora, si su coche se lo permite, podrá seguir compitiendo y así olvidar el tremendo susto de esta quinta jornada.

Both OK evaluating damages to continue 🤞🏼@dakar pic.twitter.com/RMueIR22f5