Bagnaia predice cómo lo haría Acosta en Ducati: "Podría pelear por..."

'Pecco' Bagnaia no ha empezado con buen pie esta temporada y es que el italiano es uno de los principales favoritos para competir con Marc Márquez por el primer puesto. Aunque por el momento, las expectativas iniciales no se están cumpliendo. Por ello, el italiano está en el punto de mira tras los dos primeros grandes premios.

Curiosamente, otro que aún no ha podido rendir al máximo ha sido Pedro Acosta. El murciano se fue al suelo en Tailandia y en Argentina solo pudo noveno. Aún así, Bagnaia no duda a la hora de predecir un supuesto rendimiento de Pedro en Ducati: "Iría rapidísimo con una Ducati, podría pelear por estar con los de delante, porque es un piloto muy rápido. Pero no sé hasta qué punto eso sería viable".

Bagnaia vive un momento complicado en cuanto a resultados aunque, a estas alturas de temporada, decide estar tranquilo: "No tengo necesidad de meterme presión. Ha sido un viernes positivo". Salvar el corte de la Q2 ha sido importante de cara a su actuación en Estados Unidos: "Ha habido una serie de cosas que no se han alineado, pero estamos entre los diez primeros".

Respecto a comparaciones con otros pilotos, 'Pecco' ha sido contundente sobre sus sensaciones personales en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport': "Me encuentro bien, me siento cómodo, no como en las carreras anteriores. Sé lo que he apretado y lo que han apretado los otros. En la moto se está trabajando".