Jorge Martín ha perdido más de medio Mundial en Qatar. El madrileño, que partía en gran posición tras el sprint, no tuvo su mejor día en la carrera larga y a falta de la prueba de Valencia está a 21 puntos. Todo, por su décimo puesto en Losail.

Uno tras el que, en 'DAZN', estalló: "Se ha visto clarísimo. Cuando la goma derrapa en la salida es que algo no va bien. Eso pasa cuando tiene 30 vueltas y la mía pues no las tenía".

"Pensaba que todo iría bien. Me dije, 'bueno, voy a guardar goma'. Luego en cuanto apreté para bajar a 1:53 no tenía agarre. No podía parar la moto. Buah, la verdad es que pilotar así es una vergüenza. Me sentía frustrado... a veces incluso iba riéndome porque esto no era mi culpa. En ningún momento ha sido mi culpa", insiste.

"Qué casualidad que solo..."

Y luego lo suelta: "Me frustra mucho todo esto. Otra vez me han ganado fuera de la pista. Es que no hay mucho que decir. No puede ser que este Mundial se decida por una goma que no funciona y qué casualidad que sólo le ha tocado a uno de los contendientes al título. El resto iba muy bien".

"¿Casualidad? No sé. No creo que haya sido a propósito, pero está claro que ni ellos saben qué pasa, pero pasa. Me da rabia, porque estoy luchando por un título y se ha decidido gran parte del Mundial tras un año peleando", dice Martín.

El piloto madrileño sigue: "Espero que no haya sido adrede. No se lo deseo a ningún piloto".

Sólo queda Valencia

Martín, en Qatar, terminó décimo en la victoria de Di Giannantonio. Pecco Bagnania, su rival por el título, fue segundo. Queda Valencia. Sólo queda Valencia.