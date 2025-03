Jorge Martín desvela cómo fue el 'no' de Ducati: "Después de Mugello vi ese aura malo..."

El piloto de Aprilia, que no está participando en el inicio del campeonato por una lesión, cuenta cómo fue su marcha a su nueva escudería después de que Ducati no le eligiera.

Ducati eligió a Marc Márquez por delante de Jorge Martín. Y ahora el piloto madrileño ha explicado realmente qué ocurrió en aquel Gran Premio de Italia, en Mugello, donde se tomó la decisión. Él acabó firmando por Aprilia y lo hizo de manera inmediata.

"Llegué al parque cerrado, que justo me había adelantado Bastianini en la última curva y vi ese ambiente, ese aura malo y dije no quiero estar aquí", cuenta sobre aquella carrera de Mugello en junio del año pasado. En aquel momento, justo antes, medios italianos ya daban a Jorge como piloto oficial la temporada que viene. Pero no fue así.

"Al día siguiente teníamos test y dijo Valera (su representante) que nos íbamos de allí. En ese momento pensé que no salía Ducati, vale pues vamos a buscar otra opción. Directo. Había algo de que no iba a salir o de que no quería estar donde quería estar", cuenta el piloto madrileño, que no está participando en este inicio de mundial de MotoGP por una lesión.

Aprilia asomó entonces en escena. Y todo se cerró muy rápido. Se quedó con el asiento de su amigo Aleix Espargaró, que había anunciado su retirada justo antes.

"Le dije (a su representante) que lo organizara con Rivola (jefe de Aprilia) ya, había que cerrarlo...", cuenta. Y así fue. Martín se convirtió en piloto de Aprilia. Y ahora espera recuperarse de su lesión para volver a las pistas cuanto antes.