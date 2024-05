Durante una charla en 'The Wild Project', además de dar la lista de los que él considera como los cinco mejores pilotos de la historia de MotoGP, Jorge Lorenzo se ha detenido a hablar de su gran rival, Marc Márquez.

El balear, que guarda muy buena relación con el ilerdense, ha incidido en la agresividad del octocampeón en pista: "Como persona es un tío muy normal, muy de pueblo. Pero en la pista es un 'killer'. No le importaba tirarte fuera de la pista. De hecho, tiró a muchos pilotos en 125, en 250, e incluso en MotoGP. Y pagó por ello en muchas veces".

Según Lorenzo, Márquez llegaba a ser "peligroso": "Era el único que no le importaba hacerse daño. Los demás no nos queríamos hacer daño. Cuando a un boxeador no le importa hacerse daño es muy peligroso. Pues a él no le importaba caerse, hacerse daño, romperse algo...".

Además de ese colmillo en pista, el pentacampeón destaca su hambre de victoria: "Era un 'pitbull' si se encontraba mal en esa pista o la moto no iba bien, igualmente quería ganar. No aceptaba hacer segundo o tercero. Pedrosa o Stoner si tenían mal día, cogían los puntos y ya pensaban en la siguiente carrera. Él no, él cada vez te quería ganar y cuando encuentras a alguien así es jodido".

A pesar de ello, considera que esa agresividad y ambición le acabó pasando factura: "Por un lado él ha ganado tanto por esa ambición desmedida y el querer ganar siempre, pero también le ha aportado muchas caídas.

El ejemplo claro es Jerez 2020: "Esa caída le ha apartado de ganar los últimos tres o cuatro mundiales. Ahora tendría igual 10,11 o 12 Mundiales. 2020 seguro y quizá 2021, 2022 y 2023. Superar a Rossi e ir a por Agostini, que tiene 13. Es una bestia físicamente y a nivel de ambición".