El jefe de KTM lanza un serio aviso a sus pilotos: "Falta confianza..."

Pit Beirer, jefe de KTM, se refiere a Enea Bastianini y dice que "le falta confianza" para estar definitivamente en la parte alta de la tabla.

Aunque KTM sí ha dado un paso adelante con respecto al año pasado, el progreso de Aprilia ha dejado al resto de marcas casi sonrojadas. Pedro Acosta ha empezado bien... y Enea Bastianini demostró en el Gran Premio de Estados Unidos que puede luchar con los mejores. Pero su jefe ha dejado una advertencia muy seria.

Pit Beirer, en palabras que recoge 'Motosan', ha advertido de que "falta confianza" en el equipo: "A Bastianini le falta un poco de confianza en sí mismo. Abandonó dos tandas en la clasificación y, en su vuelta más rápida, Marc Márquez se le cruzó. Además, tuvo mala suerte. No supo aprovechar su fácil pase a la Q2 para marcar un buen tiempo. Sin embargo, fue mucho más rápido".

"Según los datos, debería haber estado entre los seis primeros en la parrilla de salida...", lamenta el jefe de la marca austriaca.

Han salido positivos de Austin. Saben que el potencial de la moto está ahí. "En la próxima carrera tenemos que retomar el hilo donde lo dejamos en Austin. Necesita una buena posición de salida, porque en carrera es uno de los mejores de toda la parrilla. Por cómo gestiona los neumáticos, al final de la carrera siempre es muy fuerte", insiste sobre el piloto italiano.

Y acaba con una advertencia: "De nada sirve ser rápido al final de la carrera, porque hay que estar ahí desde el principio. Espero que esto le dé confianza a él y a todo el equipo. Después de una carrera así, siempre soplan vientos muy diferentes".

Enea alcanzó la sexta posición, su mejor resultado este año. Mientras que Pedro Acosta volvió a subir al podio y se coloca como candidato por detrás de las dos Aprilia. Siempre con el permiso de Marc Márquez, claro.