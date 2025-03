El jefe de Ducati, muy preocupado por la situación de Pecco Bagnaia: "Me entristece..."

Pecco Bagnaia está en problemas. Muy serios. Porque su recién estrenado compañero en Ducati, Marc Márquez, ha conseguido las dos victorias en Tailandia y en Argentina. Y aunque el mundial de MotoGP acaba de empezar, el de Cervera parece inalcanzable sobre su nueva moto roja.

Y en Ducati están preocupados por Pecco. Gigi Dall'Igna, el director técnico de la marca de Bolonia, dice que está "tan triste" por Bagnaia como "feliz" por el momento que está atravesando Márquez.

"Pecco aún no ha recuperado esa sensación, y me entristece tanto como me entusiasma el comienzo avasallador de Marc. No estaré satisfecho con nuestros resultados, por excelentes que ya sean, hasta que no le hayamos dado la oportunidad de mostrar todo su potencial en la pista, permitiéndole competir en igualdad de condiciones y ocupar las posiciones que merece en la lucha entre campeones", dice el ingeniero en su tradicional columna en redes de después de las carreras.

Cuenta que están trabajando para mejorar la moto y acabar así con el sufrimiento de Bagnaia: "Pecco no puede ni debe tener que trabajar tan duro por un tercer puesto, y encima sin conseguirlo... teniendo en cuenta además que se trata de una pista que dista mucho de serle propicia".

"Estamos trabajando incansablemente en ello, este fin de semana se han dado pasos satisfactorios, pero aún queda trabajo por hacer antes de alcanzar el objetivo, y puedo asegurar a todos que haremos todo lo posible para lograrlo lo antes posible: con el debido respeto", apunta el gurú de Ducati.

También ha querido felicitar a sus pilotos satélite que en Argentina subieron al podio: Alex Márquez y Franco Morbidelli: "En esta carrera, con sus aspectos fuertes y contrastados, hemos descubierto las espléndidas actuaciones de Alex Márquez y Morbidelli, que han puesto de relieve el excelente trabajo de Gresini y del VR46. ¡Felicidades a todos, una actuación realmente buena!".

"La mejor carrera de Alex"

Dice Gigi que Argentina 2025 ha sido la mejor puesta en escena de Alex Márquez: "La carrera de Alex, quizá la mejor de su carrera deportiva, es digna de enmarcar. Ha luchado tenazmente por la victoria, demostrando no sólo el talento que tan bien conocemos sino, jugándosela hasta el final, también la madurez de un veterano".

También dejó claro que en este inicio de campeonato Alex ha sido el único que ha podido poner en aprietos a su hermano: "Es el único que hasta ahora ha sido capaz de desafiar a Marc".