La reflexión de Álex Márquez tras la lucha al límite con Marc en Argentina: "Me jugaba caerme..."

Marc Márquez y Álex Márquez son los dos grandes nombres de lo que va de MotoGP en 2025. El de Ducati se ha adaptado a las mil maravillas a la moto y a la escudería y ha confirmado un dominio al que solo ha podido hacer sobra su hermano Álex.

El de Gresini es la gran revelación de la temporada. Solo él ha sido capaz de luchar de tú a tú con Marc. En Tailandia se vio algo que diferencia entre los hermanos pero la carrera en Argentina fue una pelea al más absoluto límite en la que Álex lideró durante la gran mayoría del tiempo.

El pequeño de los Márquez analizó la tensión que vivió en esos momentos: "Me jugaba la caída y allí he decidido ser un poquito más cauto para acabar la carrera. Un segundo era muy bueno. Contento de poder luchar, no con Marc porque sea mi hermano, sino por quién es Marc".

"Estar tan cerca de él en un circuito que a él se le da muy bien, es una muy buena noticia para nosotros. A mí también se me da bien, hay que ser realista. Empezar así ni en los mejores sueños estaba, luchar con él ha sido increíble", reconoció Álex en los micrófonos de 'DAZN'.

El de Gresini estuvo muy cerca de ganar su primera carrera en MotoGP pero aún así se mostró satisfecho con su rendimiento: "Hay que consolidar esa base que tenemos de pretemporada y la mejor manera de hacerlo, como dije en Tailandia, es liderar carreras y dar lo mejor de nosotros. Me voy a casa sabiendo que he dado el 100%, no me llevo los 25 puntos hoy, pero dentro un poquito sí. A ver si podemos seguir en esta línea".