El calendario de Fórmula 1, normalmente no suele sufrir muchos cambios de una temporada a otra. Sin embargo, el Campeonato siempre está abierto a novedades y, para 2027, Madrid entra en escena.

Barcelona lleva siendo trazado de competición para las cuatro ruedas desde el año 1991, y lo ha hecho de forma ininterrumpida. Pero al Circuit de Barcelona le quedan pocos años para acabar contrato. Y según apunta 'Daily Mail UK', Madrid se presenta voluntaria para quitarle el puesto a Barcelona.

Se desconocen más detalles porque, de momento, todavía es una opción que están el aire. Lo único es que el mítico trazado del Jarama no está encima de la mesa. Si finalmente Madrid entrase en el Mundial sería una carrera más que se añadiría a esa lista de carreras urbanas.

En la presentación de la exposición de la F1 la semana pasada, Stefano Domenicali, CEO de la F1, habló de IFEMA como uno de los posibles escenarios de un futuro Gran Premio de España. En sustitución del que se celebra en el Circuit de Barcelona.

"Están trabajando para traer una carrera y la F1 está encantada de tener tantos aspirantes porque cada vez es más popular en todo el mundo, sabemos la pasión que hay en España, he trabajado con Fernando y lo conozco bien", dijo Domenicali.

