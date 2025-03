La humildad de Alex Márquez: "Yo no tengo tanto talento puro como Marc, pero..."

Los Márquez dominan MotoGP. Marc y Alex Márquez son primero y segundo después del primer fin de semana en Tailandia. Y Alex ha lanzado un discurso de mucha humildad, reconociendo que el del "talento puro" es su hermano pero que a él le encanta trabajar: "La vida me ha enseñado que nada es imposible y que soñar es gratis...".

"No tengo un talento tan puro como Marc, pero me encanta trabajar, porque creo en la ética del trabajo y sé lo que significa. La vida me ha enseñado que nada es imposible y que soñar es gratis. Durante el invierno me he entrenado para dar lo mejor de mí y ganar", ha dicho el piloto de Gresini.

Ha pasado por muchos baches en los últimos años, pero ahora en Gresini ha encontrado su lugar: "Sigo teniendo las ganas de aquel chico que con 18 años soñaba con ser campeón. En el momento en que ya no tienes esa motivación, es mejor dejarlo y quedarse en casa...".

"Me entreno para ganar y ser el mejor posible, todos los días. Lo importante es estar bien contigo mismo, en todo momento, consciente de que lo has dado todo, luego el resto lo dirá la pista", dice Alex, segundo tanto en la sprint como en la carrera de Tailandia. Y la realidad es que está en uno de sus mejores momentos.

El apoyo de Gresini ha sido clave: "En 2021 ya no tenía ganas de venir a las carreras. Gresini me devolvió la ilusión y la motivación. Salvó mi carrera en un momento en el que nadie creía en mí...".

Argentina, próxima cita

En una conversación de los hermanos antes del podio, Marc bromeó con repetir el resultado en el Gran Premio de Argentina... pero cambiando posiciones. Pero Alex tenía claro cuál era su objetivo. No quería escuchar nada de la victoria, ni en broma.

"Yo podio... o top 5", decía el piloto de Gresini, segundo en el mundial de MotoGP por delante de Pecco Bagnaia.