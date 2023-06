El circuito de Mugello ubicado en el valle de la Toscana al nordeste de Florencia es uno de los más atractivos y exigentes del campeonato. 5,2 Kilómetros con curvas rápidas, virajes lentos y cuestas que hacen crecer la adrenalina y la emoción en los espectadores. La recta principal es una de las más largas del campeonato con una longitud de 1.141 metros.

Valentino Rossi es el piloto que más veces ha ganado allí con un total de 7 victorias, seguido por Jorge Lorenzo con 6. En la actual parrilla Marc Márquez y Pecco Bagnaia están empatados con un triunfo, aunque el italiano de Ducati fue el vencedor del gran Premio de 2022.

Historial de Marc Márquez en Mugello

En la categoría reina ha logrado dos poles y tan solo ha ganado una vez, en 2014. En 2016 se subió al podio por finalizando segundo por detrás de Jorge Lorenzo.

Aunque en 2010, en la categoría de 125 ganó allí su primera carrera en un Campeonato del Mundo. En Moto2 también venció en 2011.

En 2022 sufrió una violenta caída en la segunda curva de la Q2 que terminó con la moto en llamas. Aunque su caída más dura sucedió en 2013, cuando se retiró de la pista en camilla. Marc llegó incluso a reconocer que ese fue "el único momento en el que tuvo miedo".

A pesar de no haber logrado resultados extraordinarios, a Marc le gusta el trazado de Mugello, siempre lo manifestó. "Me gusta el circuito, a pesar de que no siempre he logrado el mejor resultado", dijo en 2019.

Estos son los horarios del GP de Italia

La hora de la verdad llega el domingo 11 con las carreras. La primera carrera será a 11:00, turno para Moto3. A las 12:15 será la carrera de Moto2 y a las 15:00 la de MotoGP.

¿Dónde se puede ver el GP Italia 2023?

El Gran Premio de Mugello 2023 se puede seguir a través de 'DAZN' disponible en su plataforma y dentro de 'Movistar'.