Marc Márquez se quedó a menos de dos vueltas de completar un fin de semana brillante. Fue segundo en la 'qualy', acabó quinto en la 'sprint race', y en la carrera del domingo demostró que su nivel aún sigue en lo más alto.

Tal y como reconoció el de Cervera, "veía el podío cerca", y si no fuera por su caída en plena lucha por la segunda posición con Jorge Martín, probablemente lo habría logrado.

A pesar de todo, Marc volvíó a "disfrutar": "Prefiero hacer una carrera como esta y terminar en el suelo que acabar el décimo". Por ello se ganó la ovación de su box.

La realidad en la clasificación no deja tan buenas sensaciones, el piloto de Repsol Honda está a 82 puntos de la cabeza y pide a su equipo mejoras para poder pelear:

"Para ganar el campeonato tienen que mejorar la moto. Incluso para luchar por el campeonato tienen que mejorar la moto... esperemos que lleguen cositas de Japón", destacó.

Hay que destacar que Marc Márquez tan solo a disputado 2 carreras de las 5 de esta temporada.

