La frase en italiano que algunos miembros de Ducati le dijeron a Márquez a su llegada: "Me has robado dos mundiales"

Marc Márquez ya viste de rojo. Es piloto de Ducati después de pasar por la satélite, la Gresini. Los que fueron sus rivales durante tantos años ahora se ha convertido en su nueva casa. Y en una entrevista en 'El Hormiguero' en la noche de este lunes ha contado lo que le dijeron algunos trabajadores de la marca italiana cuando llegó.

"'Me has robado dos mundiales' me decían en italiano cuando llegué a Ducati", cuenta el piloto de Cervera. En 2017 y en 2018 Marc derrotó a Andrea Dovizioso.

Sobre Pecco Bagnaia, su nuevo compañero de equipo, le define como "un caballero": "Si tú pones dos gallos en el mismo corral con 25 años, mal... pero él tiene 27 y yo 32 y además es un señor. Hemos trabajo juntos en la pretemporada, pero los dos sabemos que cada uno va a mirar por sus intereses en pista. Sé diferenciar. Con 20 año no sabía diferenciar eso".

"Hay unión dentro del equipo. Pecco es caballero. Nunca levanta la voz ni nada. Pero luego en pista es el más guerrero", dice el ocho veces campeón del mundo.

Se atreve a hacer un pronóstico para el Gran Premio de Tailandia, la primera cita del mundial de MotoGP. Un pronóstico reservado. Porque Marc aspira "al menos al podio": "En Tailandia intentaré luchar por el podio, mínimo".

Su hermano Alex

Alex Márquez, piloto de Gresini y hermano de Marc, no se creía ese pronóstico. Sabe que si está a buen nivel podrá luchar por la victoria en Tailandia. De momento ellos dos son los que se han repartido los mejores tiempos en los entrenamientos de Cataluña, de Malasia y también de Tailandia.

"Para la primera carrera un top-5... hay que ser realista en esta vida", expresó Alex.