Williams se moja: ¿Ha fichado Alpine a Colapinto para que sea piloto oficial?

La entrada de nuevos pilotos en la parrilla de Fórmula 1 ha subido la competitividad en el paddock. Franco Colapinto, piloto que sumó cinco puntos el curso pasado y que ha dejado un buen sabor de boca tanto dentro como fuera de las pistas, ha sorprendido a todos y Alpine no ha dudado en incorporar al argentino para su plantilla.

James Wolves, jefe de Williams, ha recalcado que la mejor solución para el futuro de Colapinto era fichar por la escudería francesa y, de esta manera, dar un salto en su carrera. "Ha demostrado ser un piloto con mucho talento y merece una oportunidad", apuntó el ingeniero británico.

Su paso por la Fórmula 1 no ha dejado indiferente a nadie, y su carácter extrovertido ha convertido a Colapinto en un piloto querido por sus compañeros y rivales. Además, Williams no ha querido perder la oportunidad de brindar al piloto argentino una despedida a la altura de su calidad profesional y humana.

Williams, que cuenta con una de las mejores academias de captación de jóvenes pilotos, ha insistido en la aportación de Colapinto a lo largo del curso pasado. La exhibición del argentino ha ayudado a que Williams reafirme la idea de seguir construyendo talentosos pilotos jóvenes para el futuro: "Nos permite seguir construyendo. Quiero darle las gracias a Franco y tenemos ganas de luchar contra él", insistió Vowles.

De esta manera Alpine, con Flavio Briatore a la cabeza, estrecha la mano con el piloto argentino. Su actuación generó altas expectativas en Alpine. Aunque no cuenta con un asiento titular para la temporada que viene, Briatore no descarta nombrar a Franco Colapinto como piloto oficial en caso de que Jack Doohan no obtenga los mejores resultados posibles.