Williams explica la realidad de la batalla entre Carlos Sainz y Albon en Miami

"El mensaje no fue claro"

"Lo que más me frustró del fin de semana fue este punto": así de claro se ha mostrado James Vowles sobre lo acaecido entre Carlos Sainz y Alex Albon en el Gran Premio de Miami.

El madrileño iba por delante de su compañero y el equipo le dijo que este no le iba a adelantar, pero finalmente lo hizo, lo que provocó el enfado del '55'.

Según el jefe de Williams, fue un problema de comunicación: "El mensaje se comunicó a los ingenieros de ambos pilotos. Albon tenía un problema de fiabilidad con la presión del agua y necesitábamos aire para los radiadores. Se decidió abrir un pequeño hueco entre ambos coches para gestionarlo".

Es por ello que entona el 'mea culpa': "Pero el mensaje no fue claro. No estaba bien construido ni especificaba si el adelantamiento estaba permitido o no".

De hecho, exculpa a Albon: "Esto no fue Albon desobedeciendo órdenes de equipo. Es culpa nuestra como organización. Tenemos que mejorar cómo comunicamos y la velocidad con la que lo hacemos. Aprenderemos de esto. Y lo que puedo asegurar es que no volverá a ocurrir".

Y es que unas vueltas después hubieran optado por cambiar posiciones ya que Carlos Sainz había sufrido daños en el suelo tras chocar con su compañero en la salida, pero no en ese momento.

"Es parte de la razón por la que Albon se le acercaba cada vez más. La pérdida ya era de varias décimas por vuelta. Pero insisto: habría sido una decisión del equipo, no un ataque inesperado", ha zanjado.