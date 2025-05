Williams no entiende los resultados de Sainz: "A veces me cuesta explicar porqué no..."

A Carlos Sainz le ha costado adaptarse al Williams. El madrileño tuvo problemas en los primeros grandes premios a la hora de trasladar su estilo de pilotaje al monoplaza británico. Sin embargo, Miami e Imola marcaron un punto de inflexión y fue en esas carreras en las que Carlos volvió a ser competitivo.

En algunos grandes premios, Sainz consiguió incluso situarse por delante de los Ferrari, equipo del que están más cerca en el Mundial. Aún así, los buenos resultados han comenzado a llegar después de varios fines de semana en los que el español estaba completamente resignado con el rendimiento del coche y algunas decisiones de equipo.

James Vowles, jefe de Williams, ha reconocido que en algunas ocasiones no ha podido explicar los resultados de Sainz: "No creo en la mala suerte, pero a veces me cuesta explicar por qué no hemos tenido un buen resultado con Carlos. Lo que puedo decir es que el equipo necesita que los dos pilotos sumen puntos y quiere que a Carlos le vaya bien".

"Ha habido circunstancias… En Imola pararon la mitad de los pilotos. El 50%. No creo en la mala suerte, pero cuando es el 50-50 el coche de delante recibirá la estrategia que se cree mejor, pero no lo era", ha reconocido Vowles en unas declaraciones para los medios presentes en el Gran Premio de España.