Fernando Alonso ha demostrado, a lo largo de sus años en la Fórmula 1, que es uno de los mejores pilotos de la historia de la competición, así como uno de los más queridos. Además, por si fuera poco, este año se encuentra viviendo, a sus 42 años, una segunda juventud.

Por ello, el piloto asturiano ha vuelto a estar en boca de todos por sus grandes actuaciones a bordo del Aston Martin. Y es que, con siete podios en su haber este año, Fernando se encuentra peleando directamente por la tercera posición en el Mundial de Pilotos.

Ahora, a menos de una semana de disputarse el Gran Premio de Estados Unidos, la propia Fórmula 1 ha querido presumir de Fernando Alonso subiendo un video a sus principales redes sociales recordando el Gran Premio de Estados Unidos de 2004.

Y es que, en aquella carrera, el español realizó una de las mejores salidas de esa temporada adelantando hasta cinco posiciones. "¿Esto? oh, no es nada. Solamente Alonso adelantando cinco posiciones antes de la primera curva en Indy", sostiene el vídeo.

This? Oh, it's nothing really. Just @alo_oficial making up FIVE PLACES before the first corner at Indy 🥵#USGP#F1pic.twitter.com/tbT84emcDu