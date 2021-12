Es la imagen del deporte del fin de semana... y seguramente una de las más relevantes de la temporada. Lewis Hamilton y Max Verstappen se tocaron en plena recta y la FIA decidió sancionar al de Red Bull.

Un castigo que no entendió y que prefirió no valorar en sala de prensa: "No voy a comentar sobre las decisiones de los comisarios, no lo merecen".

"Sobre el incidente en la curva uno, yo entré largo, pero Hamilton tampoco hizo la curva", ha dicho el líder del mundial, aunque empatado a puntos con su rival.

Afirma Verstappen que todo ocurrió por "un fallo de comunicación": "Desde las curvas 22 y 23 yo ya iba reduciendo la velocidad y bajando marchas. Él se colocó detrás de mí, muy cerca, y luego nos tocamos".

Red Bull ha protestado amargamente por la sanción a su piloto, aunque no ha apelado de manera oficial. Y es que esos 10 segundos de castigo no cambiaron nada en la clasificación.

Todo se decidirá en Abu Dabi el próximo fin de semana. El mundial de Fórmula 1 más intenso de los últimos años.