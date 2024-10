El 'Caso Verstappen' sigue generando mucha controversia en la Fórmula 1. El colectivo de pilotos tiene clara su postura y en su gran mayoría no está a favor de que se les sancione por el uso del lenguaje soez.

Johnny Herbert, expiloto de F1 y actual comisario ha salido en defensa de la norma y de la sanción que se le impuso a Verstappen: "Una conferencia de prensa no es el lugar para eso. Creo que se dicen demasiadas palabrotas y no quiero que mi nieto de cinco años escuche este tipo de lenguaje".

"Algunos periodistas han dicho que el deporte está intentando convertir a los pilotos en robots. No es así. Lo único que se les está pidiendo es que no digan palabrotas, lo que creo que es lo correcto. La mayoría de los pilotos no dicen palabrotas!, añadió Herbert en unas declaraciones recogidas por 'Casino Hawks'.

Esta decisión sigue generando mucho malestar en Red Bull y sobre todo en Verstappen que ya advirtió de que situaciones como está podrían invitarle a pensar en marcharse de la F1. Su escudería ha salido en defensa de él tildando la sanción de "exagerada".

Cabe recordar que a Verstappen se le condenó a 'trabajos de interés público' después de asegurar que su coche estaba 'jodi***'. El piloto neerlandés ha mantenido su propio pulso particular con la FIA tras conocer su sanción. Max atendió de manera cortante a los medios en la rueda de prensa oficial del GP de Singapur para luego volver atenderlos fuera de la sala de manera más agradable.