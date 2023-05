Ferrari está por detrás de Red Bull, de Aston Martin y de Mercedes. Ese es su inicio en este mundial de F1 2023: sólo un podio de Charles Leclerc en cinco carreras. Carlos Sainz, ninguno. Pero al español hay que le duele más que esa posición en la clasificación de constructores.

En declaraciones a 'The Race', dice que las expectativas ni mucho menos eran estas: "Las expectativas eran otras. Sentí que 2022 fue un poco como un regreso a la cima para Ferrari y siento que todos esperábamos al menos pelear a un nivel similar".

"No sólo yo, sino todo el equipo tenía esa esperanza, esa expectativa. Y, de repente, encontrarse a más de medio segundo por detrás del Red Bull fue difícil de manejar", dice el piloto de la escudería de Maranello.

Denuncia que el SF23 es un coche complicado de pilotar: "No es un coche fácil. Por el momento, estamos luchando un poco con la imprevisibilidad, con un coche muy complicado...".

"No me duele tanto ser cuarto en constructores o quinto o sexto en pilotos, me duele más la diferencia con Red Bull. Si ahora estuviéramos cuartos en constructores, pero sabiendo que todos los fines de semana tenemos la oportunidad de hacer la pole y ganar, sería más fácil de aceptar", dice Sainz.

Y cierra asegurando que la superioridad de Red Bull les ha sorprendido: "Red Bull ha resultado ser muy rápido este año y nos ha pillado por sorpresa, no sólo a nosotros, creo que Mercedes y Aston Martin nunca esperarían la brecha que tienen".