Carlos Sainz hizo un fin de semana perfecto en México. Pole y victoria. Tardó una vuelta en recuperar la posición con Max Verstappen en la salida. Y la recuperó "con rabia". Él mismo lo dijo después de la carrera, donde explicó cuál era la única manera de adelantar al neerlandés.

"Venía con rabia, perder la posición en la salida no me ha gustado y he dicho: 'toca arriesgar'. Venía un poco picado de la salida, me he tirado y ha funcionado. A Max o te tiras así agresivo o no le pasas nunca. Tocaba ser agresivo, lo he sido y quizás hace que la victoria sepa mejor todavía", dijo el español en 'DAZN'.

"A Max o le pasas decisivo y agresivo o no le pasas nunca porque utiliza todos sus trucos. Le honra porque le hace un piloto tan difícil de adelantar, pero también se expone a que le pasen ese tipo de penalizaciones", explica.

Dijo Sainz hace algunas semanas que no quería marcharse de Ferrari sin otra victoria. Ya la tiene. Y ahora no descarta otra. "Ha sido una victoria increíble y una sensación única. Ha tenido que llegar aquí en México, un sitio donde me siento muy querido por toda la afición y, sobre todo, con toda mi familia y todos mis amigos, que han venido a verme", dijo el piloto de la escudería italiana.

Desde el viernes se vio muy fuerte. "Desde que empezó el fin de semana dije: 'voy a darlo todo'. Podía ser muy bonito que una de mis últimas victorias con Ferrari llegase en un circuito así de especial...", indica Carlos.

"Es la primera vez que viene mi madre a verme una victoria, así que me hacía particular ilusión", cerró.