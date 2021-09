Menuda jugada maestra estuvo a punto de hacer Valtteri Bottas en Países Bajos. Menuda la que estuvo a punto de liarle a Lewis Hamilton y también a Mercedes. Y, por qué no, también a sí mismo. Con su futuro ya lejísimos de la escudería de la estrella, el finlandés decidió casi ignorar las órdenes de equipo y complicarle, y mucho, un puntito más al heptacampeón inglés en su lucha por el Mundial.

Porque la idea era que fueran a una parada, pero no. No fue así. No lo fue porque en Mercedes buscaban que Lewis tuviese un 'pit stop' gratis para ir a por la vuelta rápida. Ya la tenía, pero Bottas se la complicó y no precisamente poco.

Al pararle y ponerle goma blanda, le comentaron la idea por radio. Bottas fue claro preguntando que por qué habían parado entonces si no era para lograr la vuelta rápida... y en cuanto eso pasó se puso a tirar como nunca en Zandvoort.

Tal fue la situación que por radio le tuvieron que pedir por favor que aflojase, que abortase la vuelta y que no fuera a por ese punto que, en la cabeza de Mercedes, debía ir para Hamilton.

Sirvió para lo que sirvió. Bottas consiguió la vuelta rápida, pero el mensaje llegó a tiempo para que en el tercer sector levantase un poco el pie.

Fue ahí donde Hamilton le sacó el suficiente tiempo para, en el último giro, asegurarse ese punto de la vuelta rápida que puede ser vital en este Mundial tan apretado.

