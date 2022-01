Valtteri Bottas ya es historia de Mercedes. George Russell ocupará su puesto y está llamado a ser el número 1 de la escudería en el futuro. Los constantes rumores se acabaron confirmando.

Bottas ha revelado cómo fueron las conversaciones con Mercedes para confirmar su marcha. Fue, claro, con Toto Wolff, que no se planteó en ningún momento una renovación de varias temporadas del piloto.

"La pregunta era simple: '¿Puedes ofrecerme dos años o más?'", le dijo Bottas al jefe de Mercedes... y la respuesta fue negativa: "Él me dijo que no, que no era posible en ese momento. Luego fue bastante fácil".

"Honestamente, estuvimos de acuerdo. Sabía que, en algún momento, teníamos que tomar decisiones y yo mismo ya había decidido que si no podía conseguir dos años o más con Mercedes, iba a buscar algo nuevo", cuenta en declaraciones a 'RacingNews 365'.

Con respecto a Russell, asegura que Mercedes tomó el camino lógico: "Obviamente, era muy lógico colocar a George en el coche, porque ha sido parte del equipo durante mucho tiempo".

"Es una nueva generación, y así es como también está evolucionando el deporte. Mercedes tiene este programa de jóvenes pilotos y George ha estado en él durante mucho tiempo", detalla el finlandés de Alfa Romeo.

En esta escudería ocupará el puesto de primer piloto, sustituyendo a Kimi Raikkonen: "En caso de que obviamente todavía evolucione más y se vuelva más experimentado, e incluso más rápido, no querían perder la oportunidad. Así que para mí, todo está bien. Estoy muy feliz".