Valtteri Bottas ha hablado con 'The Sun'... y parece que tiene claro qué es lo que va a pasar en Mercedes tras su marcha a Alfa Romeo. Según él, todo seguirá igual, pues no ve a George Russell, ex de Williams, capaz de ganar a Lewis Hamilton con el mismo coche.

"No veo que nadie pueda ganar a Hamilton a corto plazo con su mismo coche", afirma tajante Bottas.

Y es que Valtteri cree que su caso es suficiente para avisar a Russell: "Se podrá adaptar bien porque ya fue piloto de Mercedes, pero yo ya experimenté que vencer a Hamilton no es fácil".

"Es casi imposible de igualar. Incluso con un mal día. Puede ser que cometa un fallo, pero su nivel es muy alto en todas las situaciones", dice el finlandés.

Sus halagos a Hamilton no se quedan ahí: "Es capaz de adaptarse a todo tipo de condiciones, o porque cambie la configuración del coche o con el clima".

"Y es tremendamente hábil gestionando neumáticos. Es una habilidad especial que incorpora a su talento", comenta Bottas.

El finlandés, claro está, saca pecho de sí mismo: "Puedo estar orgulloso porque en algún que otro momento pude derrotar a Hamilton".

"Pero... no fue suficiente como para poder ganar el Mundial", sentencia.

Así fue, porque Bottas, además, nunca llegó en condiciones de poder ganar el título en la última carrera en cada una de las temporadas en las que estuvo en Mercedes.

Con Russell, los del aspa piensan que pueden tener con Lewis a un piloto capaz incluso de motivar a Hamilton para dar una mejor versión de sí mismo.