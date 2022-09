Alpine va acotando el casting de 14 pilotos que comenzaron para sustituir a Fernando Alonso. En una especie de 'lista de nominados' más propia de ciertos programas de televisión que de un equipo de Fórmula 1, el gran jefazo de la marca francesa ha confirmado que de los que empezaron ya solo, ya 'solo', quedan seis.

"Elegimos a 14 pilotos, como dijo Otmar Szafnauer. Ahora quedan seis", apunta Laurent Rossi, director ejecutivo de la escudería gala.

Y ojo a lo que afirma: "Algunos aún no son libres para hacer un cambio... y es posible que otros no encajen con nuestra imagen".

"No hay prisa. estamos en una situación muy cómoda. Siendo modestos, tenemos el mejor asiento del 'paddock'. Somos el cuarto equipo de la parrilla, son ellos lo que esperan antes de tomar una decisión", afirma en 'Racing365.com'.

Evidentemente, no faltó Rossi a la cita con el ataque a Oscar Piastri: "La decepción viene de haber invertido tanto y esa lealtad que muestras. No esperas que no te la devuelvan".

"Nuestra piel se vuelve más y más gruesa. Ahora estamos listos para la próxima vez", dice Rossi.

El mandamás de Alpine sigue: "Encontraremos un piloto que conduzca el coche. Sabíamos que esto iba a ser una especie de telenovela, que iba a haber drama".

"Progresamos. Nos vemos en la dirección correcta. Mercedes está a medio segundo; Ferrari, a uno", sentencia.