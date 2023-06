La mejora de Yuki Tsunoda con respecto a la temporada pasada es más que evidente. Cometiendo muy pocos errores y luchando por los puntos. Las críticas que recibía por parte de Red Bull, en especial de Helmut Marko, ya han desaparecido en estas primeras ocho carreras de la temporada.

Y el joven japonés se reivindica, aunque reconoce que el asiento de Checo Pérez no será sencillo: "Creo que Checo tiene un contrato hasta el final del próximo año, y supongo que Red Bull está feliz con él".

En declaraciones a 'Car And Driver' ha hablado de su futuro y sus opciones también fuera de Red Bull: "Es bueno tener más atención no solo de Red Bull. Todavía no puedo elegir a qué equipo quiero ir o qué cosas quiero hacer en la Fórmula 1".

"Entonces, por ahora, solo tengo que concentrarme en mí mismo y mostrar mi valía. Creo que el tiempo lo dirá de todos modos. Creo que es bueno quedarme por ahora en AlphaTauri y mostrar mi desempeño a todos los equipos", ha detallado el piloto.

"Quizás algún día AlphaTauri esté en esa parte alta y en ese caso no hay razón para ir a otros equipos. Pero de todos modos, es bueno tener mucha atención porque demuestra que tengo mucho valor y creo que nosotros, como pilotos, estamos contentos con cosas como esta", ha sentenciado.

Tsunoda es decimoséptimo en el mundial de pilotos y ha sumado los dos puntos que tiene AlphaTauri en el bolsillo. Su compañero, Nyck de Vries, ahora muy criticado, todavía no ha conseguido finalizar entre los diez primeros en un Gran Premio.