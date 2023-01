El año 2015 fue uno de los más tensos que se recuerdan en MotoGP. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi luchaban de tú a tú por el campeonato y Marc Márquez se convirtió en un invitado inesperado. Aquella patada en plena carrera ya forma parte de la historia de la competición.

Márquez se ha referido a aquel hecho en muchas ocasiones. Ahora lo ha vuelto a hacer en una entrevista a 'GQ', en la que le preguntan si cambiaría algo de aquello y de su 'no adelantamiento' en Cheste. Y el de Cervera tiene muy claro que lo querría cambiar es la actitud de Valentino.

"No es que no quisiera adelantarlo, pero adelantarlo significaba correr un riesgo muy grande. Lo que reconozco abiertamente en el documental, lo que explico, es lo que viví esas semanas. A partir de ahí, el que lo quiera ver negro lo verá negro, y el que lo quiera ver blanco lo verá blanco, pero el que quiera ponerse en la situación de un chaval de 22 años que ha vivido todo eso, lo verá gris", dice el piloto de Repsol Honda.

E incide en la "gestión" que hizo el italiano: "La gente me pregunta muchas veces qué cambiaría de ese 2015, y creo que lo que cambiaría es la forma en que Valentino gestionó el final del año. Cuando no eres el más rápido en pista buscas revolver las cosas para ver qué puedes pescar".

"Una frase que lo define muy bien es la de 'carácter tengo, pero huevos más'. Es decir, tengo carácter, pero no me toques lo que no me tienes que tocar porque entonces va a ser peor", dice el ocho veces campeón de motociclismo.

En aquella temporada la relación con el que había sido su ídolo se rompió por completo. Rossi nunca lo olvidó y se ha referido a estos episodios en infinidad de ocasiones. Incluso ya retirado de la competición. Los cruces de declaraciones y las tensas ruedas de prensa conjuntas se convirtieron en un habitual.

En el documental que Márquez presenta, 'Marc Márquez: All in', se entrará en detalle de esta rivalidad y también de sus más y sus menos con Dani Pedrosa, quien fuera su compañero en Honda.