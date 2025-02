El test secreto de Fernando Alonso en Montmeló, revelado: el futuro de Aston Martin, en juego

Fernando Alonso y Lance Stroll vuelven a reencontrarse en la pista. Aston Martin realizó este martes un test secreto en el trazado de Montmeló. Esta ha sido la primera toma de contacto del equipo de Silverstone a la espera de que comience la pretemporada oficial de Fórmula 1.

Han rodado con el 'AMR23' el monoplaza de 2023, un modelo muy especial para el asturiano ya que consiguió ocho podios. Además, el bicampeón del mundo volvió a terminar cuarto en el Mundial de Pilotos, la mejor posición de Fernando desde el subcampeonato de 2013.

"Vuelta a la acción. Fernando y Lance salieron hoy a la pista de Barcelona, ​​poniéndose al volante del AMR23", publicó la cuenta oficial de X de Aston Martin. En ella se pueden ver unas instantáneas del reencuentro de la dupla con semblante sonriente.

Los tiempos marcados y el número de vueltas realizadas tanto por Stroll como de Alonso no han trascendido. De hecho, de no ser porque las redes sociales del equipo han publicado imágenes, no se hubiera conocido la existencia de este test.

Aston Martin afronta la temporada 2025 con cambios reseñables en su organigrama. Andy Cowell dirige las operaciones y en tres semanas Adrian Newey entrará de lleno en el desarrollo del monoplaza. Los test de pretemporada, que tendrá lugar en Bahréindel 26 al 28 de febrero, juzgará el trabajo del equipo en invierno.

Back in action. 💪

Fernando and Lance took to the track in Barcelona today, getting behind the wheel of the AMR23. pic.twitter.com/z86MlAj1g8