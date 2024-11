Sergio Pérez lleva contra las cuerdas demasiado tiempo. El pasado verano estuvo a punto de perder su asiento, pero Christian Horner y Helmut Marko decidieron mantenerle en su puesto. Ahora, una vez que finalice la presente temporada, el equipo Red Bull podría tomar medidas de manera definitiva.

Dos nombres asoman en el horizonte: Liam Lawson y Franco Colapinto. Y hay una estadística que persigue al mexicano. La de puntos logrados en el último triplete: Austin, México y Brasil.

Checo sólo ha sumado siete puntos. Lejísimos de los 62 puntos de Max Verstappen. Y está el nivel de los dos pilotos que le podrían robar su asiento: Lawson ha sumado cuatro y Colapinto, uno.

No es rival para los grandes a pesar de contar con un Red Bull que sigue siendo competitivo. Charles Leclerc ha sumado 62, Carlos Sainz tiene 54 y Lando Norris, 52.

El que no ha podido puntuar es Fernando Alonso. Su Aston Martin ha sido desastroso y ha estado fuera de los puntos en cada fin de semana. No puede hacer más el asturiano con un coche que simplemente no funciona y que nada tiene que ver con el que logró ocho podios la temporada pasada.