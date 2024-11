Carlos Sainz se marchará a Williams una vez que termine la presente temporada de la Fórmula 1. Y en el equipo buscan un asiento para Franco Colapinto, que podría tener una oportunidad en Racing Bulls o incluso en Red Bull como compañero de Max Verstappen.

Y el expiloto Juan Pablo Montoya cree que Red Bull debería apostarlo todo por Carlos y olvidarse de Checo Pérez.

"Si fuera Christian Horner (jefe de Red Bull) le diría a Williams, quédate con Colapinto y dame a Sainz", dice el expiloto en palabras que recoge 'W Radio Colombia'.

"Un novato contra Alex Albon es duro, pero se puede, y mira que siempre que ha estado bajo presión y ha tenido un compañero rápido se ha estrellado. Conociendo a Carlos creo que le ha dicho a Williams que firmaba con ellos, pero si no gana o hace podios, si alguien me ofrece algo, me puedo ir", dice el colombiano.

Él no apostaría por Colapinto. Le dejaría en Williams y trataría de 'robar' a Sainz: "Esa es la jugada que haría para Red Bull, no iría a por Colapinto, iría a por Carlos. Es el momento".

Pero este escenario parece realmente complicado. En la prensa alemana sí deslizaron que esta situación se podría vivir en 2026, con un intercambio de pilotos: Colapinto volvería a Williams y Carlos se convertiría en el compañero de Verstappen en Red Bull.