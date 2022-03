Otmar Szafnauer ha aterrizado en Alpine para ser el nuevo jefe de equipo y está encantado con el coche y, sobre todo, con Fernando Alonso. No para de elogiar al piloto asturiano.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del bicampeón? Szafnauer responde en 'AS': "Logra una vuelta rápida al instante. No he visto a nadie que hace la vuelta de calentamiento y ya está ya es un segundo más rápido".

"Él lo hace así, a la primera, y no lo he visto en muchos pilotos", alucina el director rumano, que apenas lleva tres semanas trabajando en la escudería gala.

"A Fernando no le conocía hasta ahora, al contrario que a otros pilotos. Lo que me gusta de Fernando es que, como los campeones del mundo, que solo he trabajado con unos pocos, él presiona", comenta.

Y recuerda su etapa con Sebastian Vettel, otro campeón del mundo, en Aston Martin: "Como Vettel, los campeones presionan con firmeza en busca de prestaciones. Pero me gusta, en eso debería consistir una escudería".