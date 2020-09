Sebastian Vettel sigue con su 'annus horribilis' en este 2020. A los ya de por sí graves problemas del Ferrari, el alemán suma ciertas 'cosas' que no invitan ni mucho menos al optimismo en lo que resta de curso en Maranello. En Rusia, el tetracampeón perdió el coche y lo destrozó en plena Q2, provocando una bandera roja en la sesión clasificatoria.

Fue un error suyo en el pilotaje. Seb, en la salida de T4, perdió por completo la parte trasera del coche y tras un trompo se fue directo a los muros de la pista de Sochi.

El resultado, el alerón completamente destrozado y sus opciones de entrar en Q3, que ya de por sí eran prácticamente nulas, quedaron en un completo imposible.

Sucedió cuando restaban poco más de dos minutos para el final de la Q2, y fue lo que más hizo a sudar a Lewis Hamilton. El briátnico de Mercedes estaba fuera tras no ser validado su tiempo por salirse de los límites de la pista en la última curva del circuito.

Mientras, Charles Leclerc tampoco pasó a la Q3... algo que dice a las claras el cómo está Ferrari en este 2020. Así pues, los italianos se quedaron sin pilotos entre los diez más rápidos de Sochi.

Leclerc was just inches away from colliding with his team mate 😱#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/3e8V0AilFS