El serio aviso de un piloto a Albon: "Sainz lo va sacar de sus casillas.."

"Siempre he sido más crítico..."

A falta de dos meses para que vuelva la Fórmula 1, ya se empieza hablar de que piloto será el número uno en cada una de las escudería. Una de las nuevas duplas en este 2025 es la de Williams: Carlos Sainz y Alex Albon y todo hace pensar a que el madrileño tomará el liderato aunque habrá que ver qué dice el tailandés al respecto.

Dani Juncadella, piloto de simulador de Aston Martin, ha hablado sin ningún tipo de 'corte' sobre el nuevo compañero de Carlos Sainz, el piloto tailandés Alex Albon: "No me gusta palabra sobrevalorado, pero siempre lo he considerado así internamente en mi cabeza. Tengo ganas de ver lo que pasa este año con Sainz al lado, un piloto que lo va a sacar un poco de sus casillas y que viene con un bagaje detrás bestial. Este año lo dirá todo".

El piloto catalán asegura en el podcast de 'Duralavita' de Fórmula 1 que ve debilidades en Albon como piloto: "Siempre he sido un poco más crítico de lo que es la gente en general con Albon. Coincidí con él el año que corrió el DTM, que fue un año muy malo para él porque Liam Lawson lo destrozó. De hecho, se veía que no tenía ni ganas de estar ahí".

Un Dani Juncadella que formará parte del equipo de Aston Martin como piloto de simulador. Además de continuar como piloto Corvette en el WEC y participará en la pruebas de resistencia de IMSA.

El jefe de Williams, James Vowles. ha hecho una gran apuesta por Carlos Sainz. El piloto español viene de conseguir dos victorias, una pole y nueve podios con Ferrari. Albon ha advertido que está impaciente por medirse Sainz. La clasificación será testigo de medir quien será el piloto número uno de Williams.