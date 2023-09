Lejos está de ser mala la temporada de Aston Martin. Lejos está, del mismo modo, de ser un fracaso. De ser un fiasco. De ser lo que parece ser si se observa tan solo estas carreras finales. Si no se mira más allá. Si no se ve que el equipo que el pasado año ni estaba ni se le esperaba en esta ocasión ha luchado, con Fernando Alonso, con los mejores durante gran parte del curso.

Sobre todo al comienzo, con un inicio prometedor en el que la victoria dejó de ser un sueño. En el que el asturiano se quedó a milésimas de la pole en Mónaco. En el que por cosas muy, muy concretas no pudo poner en un brete a Max Verstappen. Todo, en un coche de un equipo que en 2022 sufría por estar en Q2.

Pero también sería obviar una gran parte de la realidad no ver y no comentar que han perdido la carrera por la evolución. Por el progreso. Que no han podido, como en un comienzo se preveía, mantener el ritmo de Ferrari y de Mercedes. Y que McLaren se acerca con gran rapidez a la pelea por la cuarta plaza del Mundial.

"Nuestro ritmo de desarrollo..."

De ello ha querido avisar Alonso. Porque Alonso sabe que este año era para sentar las bases. Porque sabe que el que va a ser importante es el próximo. Y sabe también que llevan mucho adelantado. Pero también que hay deberes que realizar.

"Nuestro ritmo de desarrollo tiene que ser un poco más rápido en 2024", afirma en palabras que publica Formula1News.co.uk.

E insiste de nuevo: "Sabemos que esta es una temporada de aprendizaje. El equipo es muy nuevo, y todo esto es nuevo para nosotros".

"Hay que aceptarlo, tenemos que mejorar la manera en la que desarrollamos el coche", prosigue.

"Era de esperar que Ferrari y que Mercedes..."

En ese sentido, reconoce que era algo que podía suceder: "Al comienzo de año el coche era rápido, pero sabíamos que era complicado seguir el ritmo de los rivales porque son organizaciones y equipos de primer nivel".

"Era de esperar que Ferrari y que Mercedes nos pudieran adelantar, y McLaren es muy fuerte ahora", sentencia.

Fernando Alonso es cuarto en el Mundial de pilotos, pero Aston Martin está yendo hacia abajo. El equipo tan solo ha sumado seis puntos en las últimas tres carreras.