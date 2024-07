Tras firmar con Aston Martin hasta 2026, Fernando Alonso se ha asegurado seguir en la Fórmula 1, al menos, hasta los 45 años.

En apenas dos semanas soplará las 43 velas y durante una entrevista en el canal 'Brut', el ovetense ha desvelado cuál es su secreto.

"Soy una persona muy competitiva. Siempre me gusta ganar y no me gusta perder a nada", ha señalado el bicampeón.

Fernando habla de ese "gen competitivo": "Para intentar ganar siempre tienes que cuidarte mucho; salud física, salud mental... pero sobre todo ser competitivo y no tener ganas de perder nunca".

En un mundo como es el de la Fórmula 1 en el que el "ambiente competitivo es brutal", Alonso no olvida que "hay que disfrutar con lo que haces, sino el camino es muy corto".