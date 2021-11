Este 25 de noviembre se cumplió el tercer aniversario de uno de los momentos más icónicos de la historia reciente de Fórmula 1: Gran Premio de Abu 2018, -presumiblemente- última carrera de Fernando Alonso en Fórmula 1 y Lewis Hamilton y Sebastian Vettel le esperaron en la línea de meta para despedirle de la categoría con unos 'donuts'.

Ahora, tres años después, con el bicampeón del mundo de vuelta a la categoría tras su paso por otras disciplinas como el Mundial de Resistencia, el Dakar o la IndyCar, el asturiano ha analizado cómo se fraguó su adiós al 'Gran Circo'.

"No me desenamoré. Creo que necesitaba retos diferentes en mi carrera. Estaba tentado por Le Mans, disputé las 500 millas de Indianápolis de 2017 un año antes de mi retirada… Tenía estos retos en mi cabeza sobre competir en diferentes categorías, retarme a mí mismo sobre algunos otros pilotos puntero de otras disciplinas", ha señalado en el podcast de F1, 'Beyond the grid'.

"Quería saber si podía hacerlo bien en diferentes tipos de categorías. No es que no estuviera enamorado de la Fórmula 1, pero sí sentía que estaba perdiendo el tiempo de mi trayectoria en la Fórmula 1. No tenía la oportunidad de luchar por victorias o podios, sentía que tenía esta posibilidad y estos atractivos desafíos para probar algo diferente", ha añadido.

Sin embargo, alzando la vista atrás, Fernando cree que hubiera sido mejor momento en 2015 o 2016: "Sentí que era el momento idóneo en 2018 e incluso antes si miro atrás en mi trayectoria. Quizá en 2015 o 2016 hubiera sido aún mejor. Obviamente no tienes una bola de cristal. Si hubiera sabido lo que iba a pasar en 2017 o 2018. Siempre tienes la esperanza de que vas a tener una oportunidad de pelear por cosas más grandes".

"No sé, estaba convencido en 2018 que era el momento correcto para probar algo diferente. Incluso pese a seguir amando la F1, tenía otras cosas en mi cabeza en ese momento", ha zanjado.

Ahora, tras haber probado (y en ocasiones ganado) otras disciplinas, 'El Plan' de Fernando Alonso está en Fórmula 1: 2022 y el cambio normativo es el objetivo de Alpine y del asturiano.