Sebastian Vettel es uno de los pilotos más implicados y concienciados con el medioambiente. Sin redes sociales ni sin alzar mucho la voz, el alemán aporta día a día su granito de arena para tener un planeta más habitable para todos y para todas.

"No hago estas cosas para que la gente lo vea. Quiero asegurar que todo lo que hago tiene sentido", dice Vettel a 'Autosport'.

Y es que Seb se preocupa por todo: "Lo que hacemos ayuda al lugar donde estamos".

"Por ejemplo, nuestra iniciativa con las abejas. Hemos creado un lugar para que vivan y para que puedan regresar. Esto inspira a otros a hacer algo similar", afirma.

Vettel, además, cree que no vale de nada decir si no se hace lo que se dice: "Es genial decir qué debemos hacer y hablar de eso, pero debes hacerlo tú. Si no, no es auténtico".

"Es genial si la gente se interesa. Que piensen cómo con su comportamiento pueden ayudar", sentencia.

Vettel no es un piloto de mucho hablar. Sin redes sociales, el alemán es de los que hace cosas como por ejemplo recoger la basura de las gradas de Silverstone tras el GP de Gran Bretaña.

