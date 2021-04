Si en la previa del Gran Premio de Emilia-Romaña Lewis Hamilton explicaba que su rivalidad con Sebastian Vettel en 2017 y 2018 había sido la más dura que ha vivido en su carrera, el piloto alemán apuntó también la suya, retrotrayéndose unas cuantas décadas atrás.

El tetracampeón de F1 señaló la de Ayrton Senna y Alain Prost como la rivalidad más dura que se ha visto en el 'Gran Circo', aunque asumió que este tipo de luchas no se volverán a repetir porque se ha erradicado el odio y el rencor.

"De niño era un gran aficionado de Michael Schumacher, pero si rebuscas en la historia la batalla obvia es la de Senna contra Prost. No tenía los años suficientes como para entenderlo. Creo que probablemente la mejor lucha de todos los tiempos fue la de Senna y Prost por la intensidad y por las diferencias en las personalidades. Creo que eran tiempos diferentes", ha explicado el teutón para 'GP Fans'.

"Creo que hubo cierta intensidad entonces porque la gente no era tan tolerante como lo es hoy y probablemente no tan madura. Había mucho rencor y odio también, así que creo que hemos recorrido mucho desde entonces para no tener ya estas luchas tan intensas fuera de pista", ha añadido.

¿Comparación de la época con la F1 actual? Vettel no ve muchas semejanzas: "Pienso que en la pista las luchas son todavía muy intensas, pero probablemente no verás algo como eso ya en el futuro porque hemos avanzado y progresado".

"Pienso que a día de hoy todo el mundo ha madurado y aunque tengas intereses y opiniones diferentes, creo que hemos crecido como personas y podemos hablar los unos con los otros a pesar de ver las cosas de diferente manera", ha zanjado el piloto de Aston Martin.