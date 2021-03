El inicio de Sebastian Vettel con Aston Martin no ha sido por el momento el deseado. En los test de pretemporada celebrados en Baréin, el germano tan solo pudo completar 117 vueltas con el AMR21, debido a problemas en la caja de cambios en la primera sesión del viernes. En total el nuevo monoplaza verde de Fórmula 1 fue el segundo equipo que menos vueltas completó en todo el fin de semana, con 314 giros.

Tras lo visto en los tres días de test en Sakhir, Ralf Schumacher vaticina un comienzo de temporada complicado para el alemán, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

"Puedes sentir pena por Sebastian. Sabemos por el año pasado que Sebastian Vettel no sólo es increíblemente sensible cuando se trata de cosas del equipo, sino que también tiene que generar confianza en el coche. ¿Y ahora qué pasa? Realmente no pudo probar todos los aspectos nuevos, como el volante", señala el hermano de Michael Schumacher en 'Sky'.

El expiloto y hermano de 'el Kaiser' se compadece del nuevo piloto de Silverstone, que ya dijo después del fin de semana en Baréin que tenía que acostumbrarse a su nueva herramienta de trabajo, y que necesitaría un tiempo de adaptación para coger ritmo con el AMR21. Un coche, según Vettel, totalmente diferente a la conducción con el Ferrari. Idea que también comparte el tío de Mick.

"Todos los automatismos del coche son imprescindibles, porque sólo entonces el piloto tiene capacidad extra para ser más libre. El pobre Sebastian ahora se subió a un monoplaza completamente nuevo. Ya ha dicho que siente la dirección diferente y que no está contento. Y, luego, también se ve privado de la oportunidad de adaptarse a él", asegura Ralf.