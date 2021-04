Tras el brutal accidente en Imola con George Russell, Valtteri Botas ha quedado muy señalado. El último en lanzarle un dardo ha sido Ralf Schumacher. El hermano del 'Káiser' ha reprochado al finlandés su mal rendimiento en el Gran Premio de la Emilia Romagna, donde antes del impacto con el monoplaza del británico, rodaba en novena posición.

"A más de 300 km/h, Bottas no quería dejar que Russell pasara. Y no me gustó su actitud en las entrevistas que vinieron después de la carrera. En general, tiene que preguntarse por qué tuvo que defenderse de un Williams y por qué transitaba por la zona media. Ha estado en un nivel similar al de Hamilton muchas veces, pero ahora mismo está muy lejos de Lewis. En Mercedes tratan de explicar esto por una falta de agarre en el eje trasero de Bottas; para mí, todo el paquete que lleva Valtteri actualmente carece de agarre. Valtteri debe mejorar. Si no lo hace, será rápidamente marginado", afirma Ralf en 'Sky'.

Además de las críticas a Bottas, el expiloto de Fórmula 1 expone su punto de vista sobre el accidente entre el piloto de Mercedes y el que suena con ser su sucesor el próximo año.

"La cuestión de la culpa se ha debatido y ciertamente se discutirá mucho. Ninguno de los dos está exento de culpa. Así lo vieron los comisarios, que no sancionaron. Por supuesto, fue muy ambicioso por parte de George intentar adelantar a un Mercedes con su Williams. Asumió un gran riesgo, pero Valtteri tenía que esperar que viniera alguien", explica el hermano de Michael Schumacher.

"Russell estaba detrás de él, lo sabía, incluso con el DRS abierto, no puede moverse de esa manera, porque entonces la pista es simplemente demasiado estrecha para los dos coches. Bottas se sobresaltó, se retiró de nuevo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Todo sucedió a gran velocidad, los dos coches quedaron completamente destruidos, pero lo bueno es que los pilotos salieron ilesos", concluye Ralf.