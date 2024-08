Después del Gran Premio de Países Bajos llega Monza, la carrera de casa para Ferrari. Y Fernando Alonso lanzó una atrevida predicción para esa carrera. Veía a Charles Leclerc y a Carlos Sainz como los grandes favoritos para hacerse con la victoria.

"Ferrari será el coche a batir en las próximas dos carreras", dijo el piloto de Aston Martin ante los medios en Zandvoort. Colocándoles por delante de Max Verstappen y de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Una frase que parece no haber gustado a Fred Vasseur, jefe de la escudería de Maranello. Porque le ha respondido de manera salvaje.

"No necesito que nadie me diga si somos favoritos o no", señaló Vasseur, respondiendo a Fernando de manera contundente.

Lo cierto es que Ferrari se mostró muy consistente en el domingo de Países Bajos. Leclerc terminó en el podio por delante de Oscar Piastri y Sainz remontó de la décima posición a la quinta.

Monza siempre es especial para la escudería roja. Con sus aficionados en la grada. Pero aunque Alonso los vea favoritos, Vasseur no quiere saber nada de estas palabras.