Es McLaren el coche más dominante. Muy por delante del Red Bull. Lando Norris le sacó 20 segundos a Max Verstappen en el Gran Premio de Países Bajos. Pero a pesar de esta diferencia, Fernando Alonso tiene claro cuál es el equipo que va a ganar en las dos próximas carreras.

El asturiano, para Italia y Azerbaiyán, apuesta por Ferrari: "Ferrari será el coche a batir en las próximas dos carreras".

Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz completaron un carrerón este domingo y el monegasco alcanzó el podio al detener al McLaren de Oscar Piastri.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, cree que serán fuertes en las próximas carreras. Coincide con la predicción de Fernando... pero no quiere comentarios del exterior: "No necesito que nadie me diga si somos favoritos o no, nuestro enfoque será el mismo".

"Espero que en las próximas dos o tres rondas estemos en mejor forma. El año pasado estábamos en mucha mejor forma en estas pistas", sentencia Vasseur.

Sin descanso, la próxima semana sigue la acción. Y será en casa de Ferrari, en Monza. Allí la escudería italiana tendrá toda la presión para conseguir el triunfo bien con Leclerc o con Carlos Sainz.