Nikita Mazepin fue despedido por el equipo Haas poco antes de comenzar el Mundial de Fórmula 1 debido a la guerra que estalló entre Rusia y Ucrania. A pesar de ello, el ruso no se ha alejado del mundo del motor y no le está yendo nada mal en su debut en los Rallyes, una categoría que ha manifestado en más de una ocasión que le gusta.

Mazepin ha debutado en el Rally Ruta de la Seda, uno de los más dificultosos del mundo y que cuenta con más de 4.000 kilómetros de recorrido. La prueba consta de diez etapas y el ruso logró ganar la séptima con el equipo Snag Racing Team, después de recorrer más de 300 kilómetros en una etapa en la que el barro es el protagonista.

Este triunfo en la etapa le convirtió también en líder de la general. Un liderato que ha mantenido tras la octava etapa que ha sido más larga, de hasta 443 kilómetros.

Tras pasar por meta Mazepin se mostraba optimista: "Tengo muy buenas sensaciones. Han sido ocho días de carrera, todos ellos diferentes. Cada día es una prueba nueva, pero todo es positivo. Llevamos una inercia buena", explica.

A pesar de tener media hora de ventaja, el ruso no se siente presionado: "No tengo presión por ir en cabeza. He salido detrás de los camiones y eso lo ha hecho un poco más difícil, Pero lo importante es que nos estamos divirtiendo"

Mazepin, ¿en un futuro en el Dakar?

Nikita Mazepin ha dicho varias veces que le gustaría participar en el Dakar. De hecho, ya hizo una prueba con un camión del equipo Kamaz.

En el Rally Ruta de la Seda, el ex de Haas está compitiendo con Sergei Karyakin, que ganó hace cinco años el Dakar con quads y hace dos quedó segundo sobre cuatro ruedas.

Viendo el buen rendimiento que está teniendo, no sería de extrañar que viéramos pronto a Mazepin en el Rally Dakar.