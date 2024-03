Lo que aparentemente el pasado miércoles parecía una intoxicación cuando Carlos Sainz se ausentó de la rueda de prensa en Yeda, terminó con el madrileño pasando por quirófano apenas 48 horas después.

El motivo fue una apendicitis que, eso sí, no impidió que el '55' completara las dos primeras sesiones de libres el jueves a pesar de la alta fiebre que padecía.

El viernes por la mañana, tras pasar una mala noche, Sainz se ausentó de los FP3, acudió al hospital y allí le detectaron la apendicitis y fue rápidamente trasladado a quirófano.

"Me llamó por la mañana y me dijo que probablemente se perdería los terceros libres, pero que definitivamente estaría allí para la clasificación. A las 11.30, estaba en el hospital y estaba claro que no íbamos en la dirección correcta", señaló Fred Vasseur tras la carrera del sábado.

Como era obvio, Carlos no pudo participar ni en la 'qualy' ni en la carrera y fue sustituido por el joven piloto de Fórmula 2 Oliver Bearman.

Ahora, 'El Confidencial' ha desvelado qué dijo el madrileño cuando se despertó tras la operación... posiblemente aún bajo los efectos de la anestesia.

"Pier, dai che arrivo a la califica!" ("¡Pier, corre que llego a la clasificación!"), le dijo a Pier Luigi della Bona, su nuevo preparador personal, en el King Fahad Armed Forces Hospital.

Tras casi una hora discutiendo con los médicos, estos le dieron el visto bueno para acudir al 'paddock' el sábado y estar junto a Bearman en el garaje. Teniendo en cuenta su actitud y compromiso, cabe poca duda que estará presente en el Gran Premio de Australia de la próxima semana.

SAINZ 2️⃣ - 0️⃣ APPENDICITIS

Thanks everyone for your messages these past 24h. I really feel your support.❤️ pic.twitter.com/y88CYxI7n6