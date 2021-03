No es ningún secreto. Pero no se debe pasar por alto que ha sido el mismo protagonista quien lo ha confirmado. Se trata de George Russell, ahora en Williams, y presumible futuro piloto del equipo Mercedes.

Él mismo lo ha afirmado con rotundidad en la presentación de su monoplaza para esta temporada. "Toto (Wolff) siempre me ha dado su palabra y siempre me ha dado la oportunidad cuando cree que la merezco. Me han dicho que soy parte de su futuro, y ellos decidirán cuándo es el momento adecuado", dice.

El nuevo contrato de Lewis Hamilton finaliza en 2021 y muchas voces apuntan a una posible retirada. Ahí asomaría de manera definitiva el nombre de Russell: "Creo que mucha gente piensa que el próximo año es el camino natural".

"Ni siquiera estoy pensando en eso, para ser honesto. El año pasado probé la vida al frente de la parrilla, pero como dije entonces, estoy concentrado en el aquí y ahora, enfocado en Baréin", dice la joven promesa de la F1.

No ha parado de hablar de la "oportunidad" que puede llegar justo dentro de un año: "Si rindo en la pista, si cumplo y sigo por el mismo camino y progreso como lo he hecho hasta ahora, supongo que en el futuro vendrá la oportunidad, pero ni siquiera estoy pensando en eso. No se han hecho promesas en absoluto".

De momento, su presente es Williams pero ya a nadie se le escapa cuáles serán sus colores a corto plazo. Ahora solo queda saber si como sustituto de Hamilton... o como su compañero de equipo. En 2021 se desvelará.