Continúa la polémica en torno a los comentarios de Nelson Piquet refiriéndose a Lewis Hamilton como "el negrito". El propio Hamilton ya ha respondido... y también su compañero de equipo, George Russell.

El joven británico ha salido en defensa de su compañero, asegurando que "ha hecho más por el deporte que cualquier piloto en la historia": "Gran respeto a Lewis Hamilton. Ha hecho más por el deporte que cualquier piloto en la historia, no solo en la pista sino fuera de ella".

"El hecho de que él y tantos otros todavía tengan que lidiar con este comportamiento es inaceptable. Todos debemos unirnos contra la discriminación de cualquier tipo", dice Russell.

Antes de Russell la propia F1 había emitido un comunicado condenando las palabras de Piquet. Pero la respuesta más esperada era la de Hamilton. Y llegó apenas unas horas después de que este vídeo se hiciera viral en redes.

"Llevo rodeado de estas actitudes y siendo objetivo de ellas toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Es tiempo de actuar", ha escrito el siete veces campeón del mundo en sus redes sociales.

Y no ha sido su única reacción. Ha comentado un comentario de un fan que le lanzó una sugerencia: "¿Qué pasaría si Lewis Hamilton tuiteara '¿Quién narices es Nelson Piquet?' y luego cerrara Twitter'?". Y Hamilton respondió con un "imagínate...".

