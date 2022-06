Las racistas palabras de Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton ya tienen respuesta. El piloto de Mercedes reacciona en sus redes sociales al lamentable comentario del expiloto.

"¿El de Silverstone? El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto", ha dicho Piquet, refiriéndose a Hamilton como "el negrito".

El siete veces campeón ha publicado varios mensajes en sus redes: "Vamos a centrarnos en cambiar la mentalidad. Es más que lenguaje. Estas mentalidades necesitan cambiar y no tienen lugar en nuestro deporte".

"Llevo rodeado de estas actitudes y siendo objetivo de ellas toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Es tiempo de actuar", ha escrito Lewis.

Además, ha reaccionado al comentario de un fan que le lanzó una sugerencia: "¿Qué pasaría si Lewis Hamilton tuiteara '¿Quién narices es Nelson Piquet?' y luego cerrara Twitter'?". Y Hamilton respondió con un "imagínate...".

Es la polémica del día en la Fórmula 1. La competición ha lanzado un comunicado condenando las palabras de Piquet: "El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquiera de sus formas y no tiene lugar en la sociedad".

"Lewis es un embajador increíble para nuestro deporte y se merece respecto. Los esfuerzos sin descanso para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para todos y algo a lo que estamos comprometidos en la Fórmula 1", señala la nota de la competición.

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.