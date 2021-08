Nico Rosberg, campeón del mundo en 2016 con el equipo Mercedes, ha elogiado el papel de Toto Wolff, quien considera "crucial" en la batalla que están viviendo este curso con el equipo Red Bull Honda.

"Realmente Wolff está haciendo que Red Bull se parezca cada vez más a los chicos malos, que siempre están protestando", ha afirmado en una entrevista en 'Sky F1'.

"También es muy inteligente en el juego de los medios y también internamente, realmente anima a todos a tratar de ganarles juntos", afirma Rosberg.

Por otro lado, ataca directamente a Red Bull y Christian Horner: "No fue ideal y quizás también ha empujado a Max a tener ese arrebato en la conferencia de prensa de calificación con los medios. Así que Christian Horner no es ideal, Max no es ideal y te pone en la retaguardia".

"El coche de Max tenía más ritmo que eso en lasificación, así que todo se combina y definitivamente diría que la ventaja de Hamilton y Mercedes en este momento es grande", ha finalizado el alemán.