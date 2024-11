Con motivo del 75 aniversario de la Fórmula 1, el O2 Arena de Londres acogerá el próximo 18 de febrero, a partir de las 20:00 hora local (las 21:00h en España) las presentaciones de las escuderías del 'Gran Circo'.

Por primera vez en la historia, los diez equipos, los diez jefes de equipo y los 20 pilotos que forma la parrilla se reunirán en un único evento para dar a conocer la decoración de los monoplazas de la próxima temporada.

Cabe reseñar que casi con toda probabilidad no veremos el diseño real de los coches hasta que Australia dé el pistoletazo de salida el 14 de marzo.

En el evento, al que podrán acudir aficionados, también estarán presentes artistas como Justin Bieber, Peter Kay y Madonna.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, confirmó la cita: "Por primera vez, reuniremos a nuestros aficionados, a las veinte superestrellas de nuestro deporte y a algunos invitados muy especiales para dar el pistoletazo de salida oficial a nuestra nueva temporada y celebrar nuestro 75 aniversario de carreras".

